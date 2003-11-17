Фомин Василий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Василий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1929

Дата смерти

17.11.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1929

Отец: Фомин Владимир Григорьевич

Мать: Фомина (Турасова) Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина (Журавлева) Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
01.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фомина (Журавлева) Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
26.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фомина (Журавлева) Лидия Андреевна

Смерть
17.11.2003

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