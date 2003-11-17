Фомин Василий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1929
Дата смерти17.11.2003
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фомина (Журавлева) Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
26.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фомина (Журавлева) Лидия Андреевна
Смерть
17.11.2003