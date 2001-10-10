Hackman (Tallberg) Greta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHackman (Tallberg) Greta

Hackman (Tallberg) Greta

avatar

Место рождения

Helsingfors

Дата рождения

02.08.1898

Дата смерти

02.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1898

Отец: Tallberg Mathias Hjalmar

Мать: Tallberg Berta Maria

Helsingfors
Бракосочетание
1919

Муж: Hackman Woldemar Fredrik

Рождение ребёнка
09.08.1920

Сын: Hackman Georg Woldemar

Отец ребёнка: Hackman Woldemar Fredrik

Washington
Рождение ребёнка
20.02.1923

Дочь: Kristina Elisabeth

Отец ребёнка: Hackman Woldemar Fredrik

Helsingfors, Suomi
Рождение ребёнка
07.09.1924

Сын: Hackman Claes Henrik

Отец ребёнка: Hackman Woldemar Fredrik

Helsinki, Helsinki, Uusimaa, Finland
Смерть
02.01.1983
Ingå
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close