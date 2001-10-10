Hackman (Tallberg) Greta
Место рожденияHelsingfors
Дата рождения02.08.1898
Дата смерти02.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1898
Отец: Tallberg Mathias Hjalmar
Мать: Tallberg Berta Maria
Helsingfors
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
09.08.1920
Отец ребёнка: Hackman Woldemar Fredrik
Washington
Рождение ребёнка
20.02.1923
Дочь: Kristina Elisabeth
Отец ребёнка: Hackman Woldemar Fredrik
Helsingfors, Suomi
Рождение ребёнка
07.09.1924
Сын: Hackman Claes Henrik
Отец ребёнка: Hackman Woldemar Fredrik
Helsinki, Helsinki, Uusimaa, Finland
Смерть
02.01.1983
Ingå