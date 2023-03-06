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Снигирев Калина

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Место рождения

поч.Чуринский Бельской вол.

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Снигирев Дорофей

Мать: Марья

поч.Чуринский Бельской вол.
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Агафья Калиновна

Мать ребёнка: Снигирева Татьяна Прокопьевна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Евдокия Калиновна

Мать ребёнка: Снигирева Татьяна Прокопьевна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Снигирев Семен

Мать ребёнка: Снигирева Татьяна Прокопьевна

поч.Чуринский Бельской вол.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Снигирева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Снигирева Татьяна Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
поч.на устье р.Чурихи Бельской вол.
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