Снигирев Калина
Место рожденияпоч.Чуринский Бельской вол.
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Снигирев Дорофей
Мать: Марья
поч.Чуринский Бельской вол.
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Агафья Калиновна
Мать ребёнка: Снигирева Татьяна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Евдокия Калиновна
Мать ребёнка: Снигирева Татьяна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Снигирев Семен
Мать ребёнка: Снигирева Татьяна Прокопьевна
поч.Чуринский Бельской вол.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
поч.на устье р.Чурихи Бельской вол.