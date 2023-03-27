Михайлов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Михайлов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Михайлов ?

Рождение ребёнка
1909

Сын: Михайлов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Михайлов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолаева Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Михайлов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Моисей Михайлович

Мать ребёнка: Михайлов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Михайлов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Михайлов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Михайлов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: Михайлов ?

Смерть
Неизвестно
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