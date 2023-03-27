Михайлов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Михайлов Федор Михайлович
Мать ребёнка: Михайлов ?
Рождение ребёнка
1909
Сын: Михайлов Борис Михайлович
Мать ребёнка: Михайлов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолаева Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Михайлов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Моисей Михайлович
Мать ребёнка: Михайлов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Михайлов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Михайлов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Михайлов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: Михайлов ?
Смерть
Неизвестно