Кириленко / Кириченко / Семион Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1758
Отец: Кириленко / Кириченко / Кирилл Кириченко //
Мать: ?
и/р 1820г. лист № 445,зап.№ 233.
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Павленко Александра Семионовна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрепина Федоровна
Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1803г.лист № 875,зап.№ 7 ( о браке ),ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1214(нач.)
Бракосочетание
До 1785
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Кириленко / Кириченко / Максим Семионович
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрепина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Кириленко / Кириченко / Савва Семионович
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрепина Федоровна
Рождение ребёнка
21.03.1809
Дочь: Дарья Семионовна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрепина Федоровна
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1809г.лист № 251,зап.№ 20, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1305(нач.)
Смерть
Неизвестно