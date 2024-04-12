Кириленко / Кириченко / Семион Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Семион Кириллович

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Кириленко / Кириченко / Кирилл Кириченко //

Мать: ?

Гребёнки, Київська область
и/р 1820г. лист № 445,зап.№ 233.
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Павленко Александра Семионовна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрепина Федоровна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1803г.лист № 875,зап.№ 7 ( о браке ),ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1214(нач.)
Бракосочетание
До 1785

Жена: Кириленко / Кириченко / Агрепина Федоровна

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Кириленко / Кириченко / Максим Семионович

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрепина Федоровна

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Кириленко / Кириченко / Савва Семионович

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрепина Федоровна

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
21.03.1809

Дочь: Дарья Семионовна

Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Агрепина Федоровна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1809г.лист № 251,зап.№ 20, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1305(нач.)
Смерть
Неизвестно
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