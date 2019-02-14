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Луценко Виктор Владиславович
Луценко Виктор Владиславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 14.02.2019
Пол
Мужской
Отец
Луценко Владислав Сергеевич
1977 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.02.2019
Отец:
Луценко Владислав Сергеевич
Мать: не указана
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