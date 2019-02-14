Луценко Виктор Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко Виктор Владиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 14.02.2019

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.02.2019

Отец: Луценко Владислав Сергеевич

Мать: не указана

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