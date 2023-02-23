Марфа Варфоломиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Евдоким Евстрапов
Отец ребёнка: Евстроп Петров
Рождение ребёнка
1836
Сын: Иван Евстропов
Отец ребёнка: Евстроп Петров
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Федосья Евстрапова
Отец ребёнка: Евстроп Петров
Место жительства
1858
22
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстроп Петров
Смерть
Неизвестно