Горохов Егор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Горохов Никифор Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Горохов Лаврентий Егорович
Мать ребёнка: Горохова Васса Кондратьева
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Горохова Васса Кондратьева
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Горохова Васса Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно