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Горохов Егор Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Горохов Никифор Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Горохов Лаврентий Егорович

Мать ребёнка: Горохова Васса Кондратьева

Рождение ребёнка
1759

Сын: Горохов Сават Егорович

Мать ребёнка: Горохова Васса Кондратьева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Горохов Сават Егорович

Мать ребёнка: Горохова Васса Кондратьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Васса Кондратьева

Смерть
Неизвестно
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