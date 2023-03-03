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Токарев Прокопий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: Токарев Павел Лукьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Крылова Пелагея Прокопьевна

Мать ребёнка: Токарева Матрона Ивановна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.09.1893

Сын: Токарев Фёдор Прокопьевич

Мать ребёнка: Токарева Матрона Ивановна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
Рождение ребёнка
02.09.1893

Сын: Токарев Дмитрий Прокопьевич

Мать ребёнка: Токарева Матрона Ивановна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Матрона Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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