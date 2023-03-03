Токарев Прокопий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: Токарев Павел Лукьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Крылова Пелагея Прокопьевна
Мать ребёнка: Токарева Матрона Ивановна
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.09.1893
Сын: Токарев Фёдор Прокопьевич
Мать ребёнка: Токарева Матрона Ивановна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
Рождение ребёнка
02.09.1893
Сын: Токарев Дмитрий Прокопьевич
Мать ребёнка: Токарева Матрона Ивановна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно