Пахатнов Илларион Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахатнов Илларион Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.05.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пахатнов Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1946

Дочь: Теплякова Александра Илларионовна

Мать ребёнка: Пахатнова Екатерина Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахатнов Михаил Илларионовия

Мать ребёнка: Пахатнова Екатерина Зиновьевна

Смерть
15.05.1946
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