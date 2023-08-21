Пахатнов Илларион Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.05.1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пахатнов Ефим
Рождение ребёнка
25.03.1946
Дочь: Теплякова Александра Илларионовна
Мать ребёнка: Пахатнова Екатерина Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахатнов Михаил Илларионовия
Мать ребёнка: Пахатнова Екатерина Зиновьевна
Смерть
15.05.1946