Малахов Архип Дмитриев 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малахов Архип Дмитриев

Место рождения

д. Колесницы

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Малахов Дмитрий Иванов

Мать: Малахова Катерина Степанова

д. Колесницы
Рождение ребёнка
1844

Сын: Малахов Яким Архипов

Мать ребёнка: Малахова Акилина Андронова

д. Малые Колесницы
Рождение ребёнка
1846

Сын: Малахов Федор Архипов

Мать ребёнка: Малахова Акилина Андронова

д. Колесницы
Рождение ребёнка
1852

Сын: Малахов Дмитрий Архипов

Мать ребёнка: Малахова Акилина Андронова

д. Колесницы
Рождение ребёнка
1856

Сын: Малахов Иван Архипов

Мать ребёнка: Малахова Акилина Андронова

д. Малые Колесницы
Смерть
Неизвестно

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