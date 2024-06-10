Малахов Архип Дмитриев
Место рожденияд. Колесницы
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
д. Колесницы
Рождение ребёнка
1844
Сын: Малахов Яким Архипов
Мать ребёнка: Малахова Акилина Андронова
д. Малые Колесницы
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Малахова Акилина Андронова
д. Колесницы
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Малахова Акилина Андронова
д. Колесницы
Рождение ребёнка
1856
Сын: Малахов Иван Архипов
Мать ребёнка: Малахова Акилина Андронова
д. Малые Колесницы
Смерть
Неизвестно