Иванова Раиса Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1965
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1965
Отец: Абаськин Владимир
Мать: Абаськина Фёкла
Рождение ребёнка
03.02.1985
Дочь: Арбузова Вероника Вячеславовна
Отец ребёнка: Букин Вячеслав
Рождение ребёнка
17.09.1986
Сын: Иванов Анатолий Вячеславович
Отец ребёнка: Букин Вячеслав
Рождение ребёнка
01.04.1992
Дочь: Иванова Лидия Вячеславовна
Отец ребёнка: Иванов Вячеслав Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Букин Вячеслав