Иванова Раиса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Раиса Владимировна

Иванова Раиса Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1965

Отец: Абаськин Владимир

Мать: Абаськина Фёкла

Рождение ребёнка
03.02.1985

Дочь: Арбузова Вероника Вячеславовна

Отец ребёнка: Букин Вячеслав

Рождение ребёнка
17.09.1986

Сын: Иванов Анатолий Вячеславович

Отец ребёнка: Букин Вячеслав

Рождение ребёнка
01.04.1992

Дочь: Иванова Лидия Вячеславовна

Отец ребёнка: Иванов Вячеслав Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Вячеслав

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close