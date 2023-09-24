Самсонова Евдокия Никитична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1908 ст.
Дочь: Самсонова Антонина Степановна
Отец ребёнка: Самсонов (Коркулев) Степан Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1911 ст.
Дочь: Самсонова Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Самсонов (Коркулев) Степан Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1913 ст.
Дочь: Самсонова Анна Степановна
Отец ребёнка: Самсонов (Коркулев) Степан Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1915 ст.
Отец ребёнка: Самсонов (Коркулев) Степан Иванович
Рождение ребёнка
13.06.1917 ст.
Отец ребёнка: Самсонов (Коркулев) Степан Иванович
Смерть
Неизвестно