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Самсонова Евдокия Никитична

Место рождения

Ожогина, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ожогина, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов (Коркулев) Степан Иванович

Рождение ребёнка
11.02.1908 ст.

Дочь: Самсонова Антонина Степановна

Отец ребёнка: Самсонов (Коркулев) Степан Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.05.1911 ст.

Дочь: Самсонова Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Самсонов (Коркулев) Степан Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.08.1913 ст.

Дочь: Самсонова Анна Степановна

Отец ребёнка: Самсонов (Коркулев) Степан Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.03.1915 ст.

Сын: Самсонов Петр Степанович

Отец ребёнка: Самсонов (Коркулев) Степан Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.06.1917 ст.

Сын: Самсонов Петр Степанович

Отец ребёнка: Самсонов (Коркулев) Степан Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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