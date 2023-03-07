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Чувашев Зиновий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

До 1810

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Чувашев Михаил Леонтьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Агафия Зиновьева

Мать ребёнка: Чувашева Евдокия Космина

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1771

Сын: Чувашев Григорий Зиновьев

Мать ребёнка: Чувашева Евдокия Космина

Рождение ребёнка
1772

Сын: Чувашев Зотий Зиновьев

Мать ребёнка: Чувашева Евдокия Космина

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анисия Зиновьева

Мать ребёнка: Чувашева Евдокия Космина

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ушакова Анна Зиновьева

Мать ребёнка: Чувашева Евдокия Космина

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1780

Сын: Чувашев Кирилл Зиновьев

Мать ребёнка: Чувашева Евдокия Космина

Рождение ребёнка
1782

Сын: Чувашев Иоанн Зиновьев

Мать ребёнка: Чувашева Евдокия Космина

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Акилина Зиновьева

Мать ребёнка: Чувашева Евдокия Космина

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Евдокия Космина

Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
До 1810
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