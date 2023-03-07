Чувашев Зиновий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиДо 1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Чувашев Михаил Леонтьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Агафия Зиновьева
Мать ребёнка: Чувашева Евдокия Космина
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1771
Сын: Чувашев Григорий Зиновьев
Мать ребёнка: Чувашева Евдокия Космина
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Чувашева Евдокия Космина
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анисия Зиновьева
Мать ребёнка: Чувашева Евдокия Космина
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ушакова Анна Зиновьева
Мать ребёнка: Чувашева Евдокия Космина
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Чувашева Евдокия Космина
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Чувашева Евдокия Космина
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Акилина Зиновьева
Мать ребёнка: Чувашева Евдокия Космина
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чувашева Евдокия Космина
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
До 1810