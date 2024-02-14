Минеев Анатолий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинеев Анатолий Леонидович

Минеев Анатолий Леонидович

Место рождения

Узбекская ССР, г. Уч-Кудук

Дата рождения

1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1927 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Минеев Леонид

Мать: Мануйлина (Милушкина) Антонида Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай (самоубийство)
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.