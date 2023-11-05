Уайт Дерек
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1982
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.06.2004
Дочь: Уайт Оливия
Мать ребёнка: Найтмермун Сара
Рождение ребёнка
13.06.2004
Сын: Уайт Оливер
Мать ребёнка: Найтмермун Сара