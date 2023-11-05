Уайт Дерек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уайт Дерек

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1982

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.06.2004

Дочь: Уайт Оливия

Мать ребёнка: Найтмермун Сара

Рождение ребёнка
13.06.2004

Сын: Уайт Оливер

Мать ребёнка: Найтмермун Сара

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