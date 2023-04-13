Шевнин Федот Варфоломеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Шевнин Варфоломей Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: не указана
Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: не указана
Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шевнин Григорий Федотович
Мать ребёнка: не указана
Еремичи Тужинский р-н
Место жительства
Неизвестно
Еремичи Тужинский р-н
Смерть
1853