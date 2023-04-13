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Шевнин Федот Варфоломеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Шевнин Варфоломей Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Шевнин Филимон Федотович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Шевнин Даниил Федотович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Шевнин Герасим Федотович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шевнин Осип Федотович

Мать ребёнка: не указана

Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1837

Сын: Шевнин Артемий Федотович

Мать ребёнка: не указана

Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1838

Сын: Шевнин Григорий Федотович

Мать ребёнка: не указана

Еремичи Тужинский р-н
Место жительства
Неизвестно
Еремичи Тужинский р-н
Смерть
1853
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