Золотухина (Дейнега) Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолотухина (Дейнега) Зоя Александровна

Золотухина (Дейнега) Зоя Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1929

Дата смерти

13.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1929

Отец: Дейнега Александр

Мать: Дейнега Варвара Александровна

Рождение ребёнка
01.03.1957

Сын: Золотухин Борис Петрович

Отец ребёнка: Золотухин Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
26.01.1959

Дочь: Золотухина Наталья Петровна

Отец ребёнка: Золотухин Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
04.08.1961

Сын: Золотухин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Золотухин Пётр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотухин Пётр Николаевич

Смерть
13.03.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close