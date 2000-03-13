Золотухина (Дейнега) Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1929
Дата смерти13.03.2000
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1929
Отец: Дейнега Александр
Рождение ребёнка
01.03.1957
Отец ребёнка: Золотухин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
26.01.1959
Дочь: Золотухина Наталья Петровна
Отец ребёнка: Золотухин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
04.08.1961
Сын: Золотухин Виктор Петрович
Отец ребёнка: Золотухин Пётр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.2000