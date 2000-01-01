Одинец Лукерья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Елена Романова
Отец ребёнка: Одинец Роман Иванов
Рождение ребёнка
11.03.1798
Дочь: Одинец Евдокия Романова
Отец ребёнка: Одинец Роман Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Одинец Роман Иванов
Смерть
Неизвестно