Одинец Лукерья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинец Лукерья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Елена Романова

Отец ребёнка: Одинец Роман Иванов

Рождение ребёнка
11.03.1798

Дочь: Одинец Евдокия Романова

Отец ребёнка: Одинец Роман Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинец Роман Иванов

Смерть
Неизвестно
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