(Иванова) Анисья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Иванова) Анисья

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Михин Андрей (ст)02.10.1816 г.р.
Дети
(Михина) Дарья Андреевна15.03.1839 г.р.
(Михина) Екатерина Андреевна21.11.1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михин Андрей (ст)

Рождение ребёнка
15.03.1839

Дочь: (Михина) Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
21.11.1841

Дочь: (Михина) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
26.10.1844

Сын: Михин Абрам Андреевич

Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
10.09.1847

Дочь: (Михина) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
26.03.1850

Дочь: (Михина) Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1864

Сын: Михин Антон Артемович

Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)

Смерть
Неизвестно

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