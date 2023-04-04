(Иванова) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1839

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.11.1841

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.10.1844

Сын: Михин Абрам Андреевич

Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.09.1847

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.03.1850

Дочь: Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Михин Антон Артемович

Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михин Андрей (ст)

Смерть
Неизвестно
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