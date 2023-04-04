(Иванова) Анисья
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Михин Андрей (ст)02.10.1816 г.р.
Дети
(Михина) Дарья Андреевна15.03.1839 г.р.
(Михина) Екатерина Андреевна21.11.1841 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михин Андрей (ст)
Рождение ребёнка
15.03.1839
Дочь: (Михина) Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)
Рождение ребёнка
21.11.1841
Дочь: (Михина) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)
Рождение ребёнка
26.10.1844
Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)
Рождение ребёнка
10.09.1847
Дочь: (Михина) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)
Рождение ребёнка
26.03.1850
Дочь: (Михина) Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)
Смерть
Неизвестно