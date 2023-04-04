(Иванова) Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1839
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)
Рождение ребёнка
21.11.1841
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)
Рождение ребёнка
26.10.1844
Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)
Рождение ребёнка
10.09.1847
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)
Рождение ребёнка
26.03.1850
Дочь: Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Михин Андрей (ст)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михин Андрей (ст)
Смерть
Неизвестно