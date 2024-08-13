Урюпин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урюпин Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Урюпина) Мелания Михайловна

Мать ребёнка: Урюпина (Шашнина) Елизавета Прохоровна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Урюпина) Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Урюпина (Шашнина) Елизавета Прохоровна

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