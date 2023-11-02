Ярош Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярош Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Ярош Иван Иосифович

Мать: Ярош Таисья

Смерть
Неизвестно
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