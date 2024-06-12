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Балабаев Евдоким

Место рождения

Балабаевка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Балабаевка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Балабаев Гаврил Евдокимович

Мать ребёнка: ?

Балабаевка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Балабаев Яков Евдокимович

Мать ребёнка: ?

Балабаевка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Балабаев Григорий Евдокимович

Мать ребёнка: ?

Балабаевка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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