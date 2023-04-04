(Перенаго) Мария Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Перенаго) Мария Никаноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Халютин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Халютин Леонтий Дмитриевич

Отец ребёнка: Халютин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Халютин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Халютин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Халютин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Халютин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Халютин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Халютин Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халютин Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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