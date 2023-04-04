(Перенаго) Мария Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Халютин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Халютин Леонтий Дмитриевич
Отец ребёнка: Халютин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Халютин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Халютин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Халютин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Халютин Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно