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Кононов Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1915

Дата смерти

22.09.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1951

Дочь: Быконя Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Кононова Эмилия Михайловна

Рождение ребёнка
02.02.1953

Сын: Кононов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Кононова Эмилия Михайловна

Рождение ребёнка
25.03.1956

Дочь: Синявская Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Кононова Эмилия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Кононова Эмилия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Кононова Эмилия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Эмилия Михайловна

Смерть
22.09.1994
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