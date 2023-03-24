Кононов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1915
Дата смерти22.09.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1951
Дочь: Быконя Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Кононова Эмилия Михайловна
Рождение ребёнка
02.02.1953
Сын: Кононов Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Кононова Эмилия Михайловна
Рождение ребёнка
25.03.1956
Дочь: Синявская Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Кононова Эмилия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кононова Эмилия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Кононова Эмилия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.1994