Пёрышкина Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения19.04.1888 ст.
Дата смерти15.06.1888 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1888 ст.
№-157ж
Крещение
24.04.1888 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор Крестные: Балянин Иван Николаевич - крестьянин из с.Карлинское Витортъ Матрёна Ивановна - Самарская мещанка
Смерть
15.06.1888 ст.
Воскресенский кафедральный собор №-212ж (от поноса / дизентерия) в 2 мес.