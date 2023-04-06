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Пёрышкина Александра Яковлевна

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Место рождения

Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.04.1888 ст.

Дата смерти

15.06.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1888 ст.

Отец: Пёрышкин Яков Савельевич

Мать: Пёрышкина Евлампия Ивановна

Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
№-157ж
Крещение
24.04.1888 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор Крестные: Балянин Иван Николаевич - крестьянин из с.Карлинское Витортъ Матрёна Ивановна - Самарская мещанка
Смерть
15.06.1888 ст.
Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Воскресенский кафедральный собор №-212ж (от поноса / дизентерия) в 2 мес.
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