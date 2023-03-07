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Наймушин Степан Кириллов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: Наймушин Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Наймушин Михаил Степанов

Мать ребёнка: Наймушина Мелания Иванова

Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Колупаева Марья Степанова

Мать ребёнка: Наймушина Мелания Иванова

Заболотская 2-я, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Степанида Степанова

Мать ребёнка: Наймушина Мелания Иванова

Заболотская 2-я, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Марина Степанова

Мать ребёнка: Наймушина Мелания Иванова

Заболотская 2-я, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Наймушин Иван Степанов

Мать ребёнка: Наймушина Мелания Иванова

Заболотская 2-я, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Мелания Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заболотская 2-я, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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