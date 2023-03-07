Наймушин Степан Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1699
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699
Отец: Наймушин Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: Наймушина Мелания Иванова
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Колупаева Марья Степанова
Мать ребёнка: Наймушина Мелания Иванова
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Степанида Степанова
Мать ребёнка: Наймушина Мелания Иванова
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Марина Степанова
Мать ребёнка: Наймушина Мелания Иванова
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Наймушина Мелания Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763