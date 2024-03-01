Митрошина Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1987
Отец: Митрошин Иван Иванович
Мать: Бобок Ольга Владимировна
Бракосочетание
10.02.2007
Рождение ребёнка
21.06.2007
Дочь: Наглюк Доминика Алексеевна
Отец ребёнка: Наглюк Алексей Николаевич
Бракосочетание
27.09.2013
Рождение ребёнка
22.10.2016
Отец ребёнка: Рудаков Юрий Владимирович