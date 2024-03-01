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Митрошина Елена Ивановна

Место рождения

Десногорск, город Десногорск, Смоленская область

Дата рождения

25.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1987

Отец: Митрошин Иван Иванович

Мать: Бобок Ольга Владимировна

Десногорск, город Десногорск, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.2007

Муж: Наглюк Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
21.06.2007

Дочь: Наглюк Доминика Алексеевна

Отец ребёнка: Наглюк Алексей Николаевич

Бракосочетание
27.09.2013

Муж: Рудаков Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
22.10.2016

Сын: Рудаков Мирослав Юрьевич

Отец ребёнка: Рудаков Юрий Владимирович

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