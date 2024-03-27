Кузнецова (Берибердина) Феврония Понтелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Берибердина) Феврония Понтелеевна

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1801 ст.

Дата смерти

09.01.1832 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
05.11.1819 ст.

Муж: Кузнецов Иван Ильич

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Григорий Григорьевич Штирков, Симеон Герасимович Кудинов, Мартын (?) Терентьевич Попов
Смерть
09.01.1832 ст.
Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
От чахотки, на момент смерти 31 год
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