Кузнецова (Берибердина) Феврония Понтелеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801 ст.
Дата смерти09.01.1832 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.
Бракосочетание
05.11.1819 ст.
Муж: Кузнецов Иван Ильич
Григорий Григорьевич Штирков, Симеон Герасимович Кудинов, Мартын (?) Терентьевич Попов
Смерть
09.01.1832 ст.
От чахотки, на момент смерти 31 год