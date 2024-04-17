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Грашнев Иван Александрович

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Место рождения

Арменки, Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

29.03.1906

Дата смерти

Около ?.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1906

Отец: Грашнев Александр Иванович

Мать: Грашнева Матрона Пименовна

Арменки, Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грашнев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Грашнева (Лузина) Елизавета Павловна

Арменки, Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грашнев Вадим Иванович

Мать ребёнка: Грашнева (Лузина) Елизавета Павловна

Арменки, Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грашнева (Лузина) Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
02.06.1937

Дочь: Перфирьева (Грашнева) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Грашнева (Лузина) Елизавета Павловна

Арменки, Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Около ?.11.1942
Пропал без вести

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