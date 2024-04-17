Грашнев Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения29.03.1906
Дата смертиОколо ?.11.1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грашнев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Грашнева (Лузина) Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Грашнева (Лузина) Елизавета Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1937
Дочь: Перфирьева (Грашнева) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Грашнева (Лузина) Елизавета Павловна
Смерть
Около ?.11.1942
Пропал без вести