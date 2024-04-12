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Непомнящих Павел Леонтьевич

Место рождения

Новогребенщиково, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Непомнящих Леонтий

Мать: не указана

Новогребенщиково, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Непомнящий Александр Павлович

Мать ребёнка: Непомнящих Лукерия Фирсоновна

Новогребенщиково, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Непомнящих Михаил Павлович

Мать ребёнка: Непомнящих Лукерия Фирсоновна

Новогребенщиково, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Непомнящих Иван Павлович

Мать ребёнка: Непомнящих Лукерия Фирсоновна

Новогребенщиково, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.12.1928

Сын: Непомнящих Николай Павлович

Мать ребёнка: Непомнящих Лукерия Фирсоновна

Новогребенщиково, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надтоко Евдокия (Дуся) Павловна

Мать ребёнка: Непомнящих Лукерия Фирсоновна

Новогребенщиково, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алабьева Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Непомнящих Лукерия Фирсоновна

Новогребенщиково, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непомнящих Лукерия Фирсоновна

Смерть
Неизвестно
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