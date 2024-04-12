Непомнящих Павел Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Непомнящих Леонтий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Непомнящий Александр Павлович
Мать ребёнка: Непомнящих Лукерия Фирсоновна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Непомнящих Михаил Павлович
Мать ребёнка: Непомнящих Лукерия Фирсоновна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Непомнящих Лукерия Фирсоновна
Рождение ребёнка
26.12.1928
Сын: Непомнящих Николай Павлович
Мать ребёнка: Непомнящих Лукерия Фирсоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надтоко Евдокия (Дуся) Павловна
Мать ребёнка: Непомнящих Лукерия Фирсоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алабьева Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Непомнящих Лукерия Фирсоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно