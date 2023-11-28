Ненеску Нина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1962
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1962
Отец: Кокорин Виктор
Рождение ребёнка
30.05.1981
Дочь: Ненеску Анастасия Владиславовна
Отец ребёнка: Ненеску Владислав Николаевич
Рождение ребёнка
13.10.1982
Сын: Ненеску Михайл Владиславович
Отец ребёнка: Ненеску Владислав Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ненеску Мария
Отец ребёнка: Ненеску Владислав Николаевич