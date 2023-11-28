Ненеску Нина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненеску Нина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1962

Отец: Кокорин Виктор

Мать: Кокорина Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
30.05.1981

Дочь: Ненеску Анастасия Владиславовна

Отец ребёнка: Ненеску Владислав Николаевич

Рождение ребёнка
13.10.1982

Сын: Ненеску Михайл Владиславович

Отец ребёнка: Ненеску Владислав Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ненеску Мария

Отец ребёнка: Ненеску Владислав Николаевич

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