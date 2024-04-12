Лётов Петр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти29.09.1942
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Лётов Тимофей Федотов
Мать: Наталья Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.09.1942
Причина смерти: убит | Убит на Ленинградском фронте в р-не Н(евской). Дубровки (Всеволожский р-н) 29 сентября 1942 года. Похоронен – Кировский р-н Ленинградской обл., дер. Арбузово, мемориал «Сиявин... Показать все