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Лётов Петр Тимофеевич

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

29.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Лётов Тимофей Федотов

Мать: Наталья Михайлова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
29.09.1942
Причина смерти: убит | Убит на Ленинградском фронте в р-не Н(евской). Дубровки (Всеволожский р-н) 29 сентября 1942 года. Похоронен – Кировский р-н Ленинградской обл., дер. Арбузово, мемориал «Сиявин... Показать все
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