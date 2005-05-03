Трухнина ВАРВАРА КИРИЛЛОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Мясников КИРИЛЛ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1927
Сын: Трухнин МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Трухнин ГРИГОРИЙ ФЕДУЛОВИЧ
Рождение ребёнка
08.02.1931
Сын: Трухнин ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Трухнин ГРИГОРИЙ ФЕДУЛОВИЧ
Рождение ребёнка
01.01.1934
Дочь: Галовизина КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА
Отец ребёнка: Трухнин ГРИГОРИЙ ФЕДУЛОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно