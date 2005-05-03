Трухнина ВАРВАРА КИРИЛЛОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухнина ВАРВАРА КИРИЛЛОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Мясников КИРИЛЛ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1927

Сын: Трухнин МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Трухнин ГРИГОРИЙ ФЕДУЛОВИЧ

Рождение ребёнка
08.02.1931

Сын: Трухнин ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Трухнин ГРИГОРИЙ ФЕДУЛОВИЧ

Рождение ребёнка
01.01.1934

Дочь: Галовизина КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА

Отец ребёнка: Трухнин ГРИГОРИЙ ФЕДУЛОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трухнин ГРИГОРИЙ ФЕДУЛОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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