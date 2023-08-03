Масагутова Минзада
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масагутов Нурулла Бадертдинович
Отец ребёнка: Масагутов Бадертдин
Рождение ребёнка
04.04.1898
Дочь: Игдисанова (Масагутова) Рхия Бадретдиновна
Отец ребёнка: Масагутов Бадертдин
Рождение ребёнка
1912
Сын: Масагутов Хамза Нигаматжанович
Отец ребёнка: Масагутов Бадертдин
Смерть
Неизвестно