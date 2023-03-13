Соломахина (Радчикова) Марья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина (Радчикова) Марья Семёновна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломахин Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломахин Григорий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Россия
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