Ларин Кузьма Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Василий
Рождение ребёнка
08.09.1935
Сын: Ларин Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Ларина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
07.09.1949
Дочь: Прокопова Раиса Кузьминична
Мать ребёнка: Ларина Евдокия Васильевна
Сново-Здорово, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955