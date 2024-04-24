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Ларин Кузьма Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1935

Сын: Ларин Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Ларина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
07.09.1949

Дочь: Прокопова Раиса Кузьминична

Мать ребёнка: Ларина Евдокия Васильевна

Сново-Здорово, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Евдокия Васильевна

Смерть
1955
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