Колесников Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Павел Петрович

Место рождения

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Ранение
10.08.1916
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21497566 ранен/контужен, Выбыл: 25.06.1916, Место рождения: Томская губ., Томский уезд, Каменская вол., н.п. Репьево, Место службы: 121-й пехотный Пензенск... Показать все
Смерть
Неизвестно
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