Колесников Павел Петрович
Место рождения
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Ранение
10.08.1916
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21497566 ранен/контужен, Выбыл: 25.06.1916, Место рождения: Томская губ., Томский уезд, Каменская вол., н.п. Репьево, Место службы: 121-й пехотный Пензенск... Показать все
Смерть
Неизвестно