Сиднева (Розанова) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиднева (Розанова) Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1948

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

YR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1948

Отец: Розанов Николай Александрович

Мать: не указана

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