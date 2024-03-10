Шерстянкин Павел Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкин Павел Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

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