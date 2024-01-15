Неизвестно Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно Иван
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Дарья Евстафьевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Дарья Евстафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Евстафьевна
Смерть
Около 1838