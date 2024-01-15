Неизвестно Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1838

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно Иван

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Дарья Евстафьевна

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Дарья Евстафьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Евстафьевна

Смерть
Около 1838
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