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Рыдзелева Елена Романовна

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

17.?.1860

Дата смерти

С 1860 по 1862

Пол

Женский

Отец

1818 или 1820 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.?.1860

Отец: Рыдзелев Роман Трофимович

Мать: Рыдзелева Анна Андреевна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: Абрам Яковлевич Милаев и девица Евдокия Лаврентьевна Красносельская
Крещение
21.?.1860
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: Абрам Яковлевич Милаев и девица Евдокия Лаврентьевна Красносельская Священник М. Платонов Пономарь Петр Околов
Смерть
С 1860 по 1862
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Вычислено. Искомой личности нет в Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
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