Рыдзелева Елена Романовна
Место рождения
Дата рождения17.?.1860
Дата смертиС 1860 по 1862
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
17.?.1860
Восприемники: Абрам Яковлевич Милаев и девица Евдокия Лаврентьевна Красносельская
Крещение
21.?.1860
Восприемники: Абрам Яковлевич Милаев и девица Евдокия Лаврентьевна Красносельская Священник М. Платонов Пономарь Петр Околов
Смерть
С 1860 по 1862
Вычислено. Искомой личности нет в Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255