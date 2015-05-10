Семенова (Феоктистова) Галина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Феоктистова) Галина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1946

Дата смерти

10.05.2015

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1946

Отец: Феоктистов Алексей Кириллович

Мать: Феоктистова Нина Александровна

Рождение ребёнка
05.09.1968

Дочь: Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.05.2015
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно
Бабигонское кладбище
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