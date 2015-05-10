Семенова (Феоктистова) Галина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1946
Дата смерти10.05.2015
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1946
Рождение ребёнка
05.09.1968
Дочь: Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.05.2015
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно
Бабигонское кладбище