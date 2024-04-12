Трубников Савелий Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубников Савелий Лукьянович

Трубников Савелий Лукьянович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Трубников Лукьян Евдокимович

Мать: Трубникова Евдокия Селивановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Трубников Иван Савельевич

Мать ребёнка: Трубникова Марья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Юрьева Екатерина Савельвна

Мать ребёнка: Трубникова Марья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Авдотья Савельевна

Мать ребёнка: Трубникова Марья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубников - Савельевич

Мать ребёнка: Трубникова Марья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close