Трубников Савелий Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
1795
Сын: Трубников Иван Савельевич
Мать ребёнка: Трубникова Марья
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Юрьева Екатерина Савельвна
Мать ребёнка: Трубникова Марья
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Авдотья Савельевна
Мать ребёнка: Трубникова Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Трубникова Марья
Работа или профессия
Неизвестно