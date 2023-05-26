Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1890 ст.
Сын: Василий Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Иванович
Афанасьевская церковь 23.04.1890 Чермы Василий Владимирович Чермы отец крестьянин Владимир Иванович Чермы мать жена Анна Васильевна Татьянкина запасной унтер офицер Андрей Емельянович Крапивны крес... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1891 ст.
Сын: Николай Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Иванович
Афанасьевская церковь 26.07.1891 Черма Николай Владимирович Чермы отец крестьянин Владимир Иванович Чермы мать жена Анна Васильевна Чермы крестьянин Иван Макеевич Морозов Крапивны крестьянская де... Показать все
Поручитель
26.12.1892 ст.
Афанасьевская церковь 26/12/1892 Чермы Татьяна Чермы мать крестьянская дочь Параскева Ивановна Богдановна Чермы запасной унтер офицер Ефимий Фомич Чермы крестьянская дочь Анна Васильев... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1893 ст.
Сын: Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Иванович
Афанасьевская церковь 22.10.1893 Чермы Дмитрий Владимирович Чермы отец крестьянин Владимир Иванович Чермы мать жена Анна Васильевна Татьянкина запасной унтер офицер Андрей Емельянович Чермы жена Ев... Показать все
Бракосочетание
До 1894
Муж: Владимир Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1895 ст.
Сын: Иван Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Иванович
Афанасьевская церковь 24.02.1895 Чермы Иван Владимирович Чермы отец крестьянин Владимир Иванович Чермы мать жена Анна Васильевна Татьянкина запасной унтер офицер Андрей Емельянович Чермы жена Евд... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1899
Сын: Петр Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Иванович
Афанасьевская церковь 07.01.1899 Чермы Петр Владимирович Чермы отец крестьянин Владимир Иванович мать жена Анна Васильевна Татьянкина отставной унтер-офицер 93-го пехотного полка, из крестьян ... Показать все
Бракосочетание
25.10.1902 ст.
Муж: Михаил Яковлевич
Афанасьевская церковь 25.10.1902 Синьковщина крестьянин Михаил Яковлевич Чермы крестьянская дочь Анна Васильевна по жениху Калихновщины крестьянин Стефан Евстафьевич по жениху Калихновщины крестья... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1909 ст.
Сын: Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Яковлевич
Синьковщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 14.06.1909 Синьковщина Сергей Михайлович Синьковщина отец крестьянин Михаил Яковлевич Синьковщина мать жена Анна Васильевна Чермы крестьянин Антон Васильевич Бакин конец же... Показать все
Смерть
Неизвестно