Рашитов Ябир Маннанович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Куюргазинского района РБ
Дата рождения23.01.1954
Дата смерти11.03.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1954
Бракосочетание
07.07.1977
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.03.2006
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно