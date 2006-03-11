Рашитов Ябир Маннанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРашитов Ябир Маннанович

Рашитов Ябир Маннанович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района РБ

Дата рождения

23.01.1954

Дата смерти

11.03.2006

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1954

Отец: Рашитов Маннан Мирасович

Мать: Рашитова (Рахимова) Хадича Нигматовна

Бракосочетание
07.07.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.03.2006
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.