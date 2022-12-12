Антон Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749 ст.
Отец: Матвей Иванов
Мать: Татьяна Антипова
Рождение ребёнка
С 1770 по 1775 ст.
Сын: Иван Антонов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно