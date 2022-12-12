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Антон Матвеев

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1749 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1713 г.р.

Мать

1713 г.р.

Жена

Не указана

Дети

С 1770 по 1775 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1749 ст.

Отец: Матвей Иванов

Мать: Татьяна Антипова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
С 1770 по 1775 ст.

Сын: Иван Антонов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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