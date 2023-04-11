Хохлова (Довыденко) Марина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Довыденко) Марина Михайловна

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Место рождения

с.Новоильинка, Шегарский район, Томская область

Дата рождения

09.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1984

Отец: Довыденко Михаил Петрович

Мать: Довыденко Зинаида Алексеевна

с.Новоильинка, Шегарский район, Томская область
Бракосочетание
26.04.2006

Муж: Хохлов Виктор Дмитриевич

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
27.10.2006

Дочь: Хохлова Алёна Викторовна

Отец ребёнка: Хохлов Виктор Дмитриевич

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
14.12.2015

Дочь: Хохлова Мария Викторовна

Отец ребёнка: Хохлов Виктор Дмитриевич

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
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