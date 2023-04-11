Хохлова (Довыденко) Марина Михайловна
Место рожденияс.Новоильинка, Шегарский район, Томская область
Дата рождения09.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1984
с.Новоильинка, Шегарский район, Томская область
Бракосочетание
26.04.2006
Рождение ребёнка
27.10.2006
Дочь: Хохлова Алёна Викторовна
Отец ребёнка: Хохлов Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.12.2015
Дочь: Хохлова Мария Викторовна
Отец ребёнка: Хохлов Виктор Дмитриевич