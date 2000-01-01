Бугаенко (Воробьёва) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБугаенко (Воробьёва) Анна Ивановна

Бугаенко (Воробьёва) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугаенко Николай

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close