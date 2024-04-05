Протасьев Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.08.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1818 ст.
14 августа 1818 г. в доме бригадира Андрея Петровича Сытина у живущего по найму дома статского советника и кавалера Михаила Феодоровича Протасьева родился сын Александр. Крещён августа 25 дня. Воспри... Показать все
Крещение
25.08.1818 ст.
Смерть
Неизвестно